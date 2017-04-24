عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة عربية

شيكابالا يمنح الزمالك نقاط المصري البورسعيدي

المصدر: العربية.نت
قائد الزمالك سجل الهدف الوحيد في الدقيقة التاسعة
رابط مختصر

فاز الزمالك على المصري البورسعيدي 1-صفر يوم الاثنين على استاد برج العرب في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويدين الزمالك بالفضل في هذا الفوز لقائده محمود عبد الرازق "شيكابالا" الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة.

وحقق الزمالك فوزه الثاني على التوالي تحت قيادة مدربه البرتغالي أوجستو إيناسيو بعدما هزم طلائع الجيش 3-صفر في الجولة الماضية.

ورفع الزمالك رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط أمام المصري صاحب المركز الرابع

كلمات دالّة

#الزمالك, #المصري البورسعيدي, #شيكابالا

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر