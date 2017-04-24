شيكابالا يمنح الزمالك نقاط المصري البورسعيدي

فاز الزمالك على المصري البورسعيدي 1-صفر يوم الاثنين على استاد برج العرب في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



ويدين الزمالك بالفضل في هذا الفوز لقائده محمود عبد الرازق "شيكابالا" الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة.



وحقق الزمالك فوزه الثاني على التوالي تحت قيادة مدربه البرتغالي أوجستو إيناسيو بعدما هزم طلائع الجيش 3-صفر في الجولة الماضية.



ورفع الزمالك رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط أمام المصري صاحب المركز الرابع