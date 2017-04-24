مدرب الجزائر يعود إلى مقاعد الدراسة

شرع الإسباني لوكاس الكاراز المدير الفني الجديد للمنتخب الجزائري لكرة القدم في تعلم اللغة الفرنسية مع مدرس خاص، من أجل تسهيل مهمة التواصل مع لاعبي " محاربي الصحراء".



وعين الكاراز منذ نحو 10 أيام مديرا فنيا للمنتخب الجزائري خلفا للبلجيكي جورج ليكنز الذي استقال من منصبه، على خلفية الخروج المبكر لـ" الخضر" من نهائيات كاس أمم افريقيا التي استضافتها الجابون مطلع العام الحالي.



وقال اتحاد الكرة الجزائري في موقعه الرسمي على الانترنت يوم الاثنين، ان الكاراز ومساعديه الاثنين سيواصلون تعلم الفرنسية بشكل مكثف في الجزائر حتى يتسنى لهم التواصل مع اللاعبين في أسرع وقت ممكن.



من جهة أخرى أوضح الاتحاد، ان الكاراز ومساعديه عادوا إلى مدينة غرناطة الإسبانية محملين بانطباعات إيجابية خلال فترة تواجدهم في الجزائر، لافتا انهم جمعوا خلال خمسة ايام الكثير من المعلومات حول الكرة الجزائرية والمنتخب الأول، وهو ما سمح لهم بإعداد برنامج عمل يستمر حتى بداية شهر مايو المقبل.



وسيشرف الكاراز على المعسكر المقبل لمنتخب المحليين في الفترة من 30 أبريل الحالي إلى الثالث من مايو المقبل. وقبل ذلك سيقوم بمعاينة أكبر عدد ممكن من مباريات المنتخب الجزائري وايضا مختلف الدوريات التي ينشط فيها اللاعبون الجزائريون، ومباريات الدوري الجزائري ومباريات مسابقتي دوري أبطال افريقيا وكاس الكونفدرالية.



وكشف الاتحاد الجزائري، ان الكاراز سيقوم بعد نهاية معسكر منتخب المحليين بجولة أوروبية لملاقاة لاعبي المنتخب، حتى يشرح لكل واحد منهم طريقته في العمل وماذا ينتظر من كل واحد منهم.

وسيحدد الكاراز بعد الجولة الاوروبية قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في المباراة المقررة أمام منتخب توغو في يونيو المقبل في الجولة الاولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس أمم افريقيا 2019.