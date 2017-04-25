تقرير زوران يدفع العين إلى الانسحاب من البطولة العربية

أعلن نادي العين الإماراتي انسحابه من البطولة العربية للأندية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 يوليو حتى الخامس من أغسطس المقبل.



وقال محمد عبيد حماد، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم عبر الحساب الرسمي للنادي على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": بناءً على تقرير مدرب الفريق زوران ماميتش اعتذرنا عن المشاركة في البطولة العربية كونها لا تخدم برامجه الإعدادي للموسم الكروي الجديد.



وأضاف: هناك جوانب فنية وتنظيمية ترتبط ببرنامج الإعداد للموسم الجديد واتساقاً مع الجانب الفني اعتذرنا عن المشاركة في البطولة العربية.



وأشار: معظم اللاعبين بحاجة للراحة قياساً بمشاركة الأغلبية في استحقاقات المنتخب ودوري الأبطال والمسابقات المحلية على مدار ثلاثة مواسم متتالية.



وكان من المفترض أن يشارك في البطولة الأهلي والزمالك المصريان، الهلال والنصر السعوديان، العين الإماراتي والفيصلي الأردني والنفط العراقي والترجي التونسي والفتح الرباطي المغربي ونصر حسين داي الجزائري والمريخ السوداني والعهد اللبناني.



ومن المقرر ان تقام قرعة البطولة مطلع مايو المقبل بالقاهرة حيث يتم تقسيم الفرق إلى ثلاث مجموعات يصعد الأول منها بالإضافة إلى أفضل صاحب مركز ثان للمشاركة في الدور قبل النهائي مباشرةً.