نبيل معلول يتولى تدريب منتخب تونس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم تعاقده رسميا مع المدرب نبيل معلول مدربا جديدا لنسور قرطاج خلفا للمدرب هنري كاسبارجاك.



وأفاد الاتحاد في بيان له أن نبيل معلول تم تعيينه رسميا في منصبه وسيتم تقديمه لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي يوم الاثنين المقبل.



وأنهى الاتحاد تعاقده مع كاسبارجاك بعد خروجه من دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت بالغابون مطلع العام الجاري، إثر خسارته صفر - 2 أمام منتخب بوركينا فاسو.



وتكبد نسور قرطاج في مارس الماضي هزيمتين متتاليتين في مباراتيه الوديتين ضد الكاميرون على ملعب المنستير بتونس صفر - 1 وضد المغرب في أغادير بالنتيجة ذاتها ما عجل بإقالة كاسبارجاك.



وكان معلول مدربا مساعدا للفرنسي روجيه لومير أثناء تدريبه لتونس بين عامي 2002 و2008 وقاد نسور قرطاج لإحراز كأس أمم أفريقيا عام 2004 بتونس والمشاركة في كأس العالم للقارات في ألمانيا 2005 ثم التأهل إلى كاس العالم بألمانيا عام 2006 قبل الخروج من دور الثمانية لكأس أمم افريقيا ضد الكاميرون عام 2008.



وسيكون الظهور الرسمي الأول لمعلول مع المنتخب التونسي، خلال لقاء الفريق مع ضيفه المنتخب المصري في يونيو القادم ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون عام 2019.



ويلعب المنتخبان بالمجموعة العاشرة للتصفيات التي تضم أيضا منتخبي النيجر وسوازيلاند