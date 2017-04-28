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تركي بن خالد: أقوى الفرق ستتواجد في البطولة العربية

المصدر: دبي - قناة العربية
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أكد الأمير تركي بن خالد رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم أن جياني إينفانتيو رئيس الاتحاد الدولي سيحضر سحب قرعة البطولة مطلع الشهر الجاري، مشيراً إلى أن جوائز البطولة تعتبر الأعلى في آسيا وأفريقيا.

وقال رئيس الاتحاد العربي لـ"في المرمى": ستتواجد أقوى الفرق العربية في البطولة، كما أن الجوائز هي الأعلى في آسيا وأفريقيا، وكل ترتيبات إقامة البطولة قائمة.

وزاد الأمير تركي: اعتذار نادي العين جاء بسبب عدم مناسبة وقت البطولة لبرنامجه الإعدادي، لكن الاتحاد الإماراتي رشح فريق الوحدة الذي سيكون خير ممثل للكرة الإماراتية في البطولة.

كلمات دالّة

#تركي بن خالد, #العين الإماراتي, #البطولة العربية

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