الجزيرة يسحق حتا بخماسية ويحسم اللقب

أحرز الجزيرة لقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد أن سحق مضيفه حتا 5-صفر ليوسع الفارق مع الأهلي حامل اللقب لعشر نقاط قبل جولتين على النهاية اليوم السبت.



ورفع الجزيرة، الفائز باللقب مرة واحدة من قبل عام 2011، رصيده إلى 62 نقطة مقابل 52 نقطة للأهلي صاحب المركز الثاني الذي تعادل 2-2 خارج ملعبه مع الشارقة.



وأحرز علي مبخوت ثلاثية ليرفع رصيده إلى 31 هدفا في صدارة قائمة الهدافين بينما سجل الهدفين الآخرين ايلتون الميدا وصمويل روزا مهاجم حتا بالخطأ في مرمى فريقه.