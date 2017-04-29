السد يتوج بطلاً لكأس قطر للمرة الأولى في تاريخه

قاد الجزائريان بغداد بو نجاح وحمرون بوغرطة فريقهما السد إلى الفوز بلقب كأس قطر للمرة الأولى في تاريخه، وإلى أول لقب منذ موسمين على حساب الجيش 2-1 السبت في النهائي.

وسجل بونجاح (21) وحمرون (73) هدفي السد والاوزبكي ساردار راشيدوف هدف الجيش (38).

وأحرز الجيش اللقب عامي 2014 و2016 ولخويا في 2015.

وغاب السد عن منصات التتويج منذ 2015 عندما حقق كأس الأمير للمرة الأخيرة، كما حقق الدوري للمرة الأخيرة في 2013، وهو أول لقب أيضا تحت قيادة مدربه البرتغالي جوسفالدوا فيريرا.

وهذه هي المشاركة الأخيرة للجيش في البطولة بعد اندماجه مع لخويا اعتبارا من الموسم المقبل.