الإنتاج يفرض التعادل على الأهلي وسط جدل تحكيمي

فقد الأهلي متصدر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم نقطتين في سعيه للاحتفاظ بلقبه بالتعادل 1-1 مع ضيفه الإنتاج الحربي قبل ثماني جولات على نهاية المسابقة يوم الأحد.



وهذا التعادل الخامس للأهلي في 26 مباراة دون خسارة ليرفع رصيده إلى 68 نقطة بفارق ثماني نقاط عن مصر للمقاصة ملاحقه المباشر و21 نقطة عن الزمالك غريمه التقليدي صاحب المركز الثالث بينما رفع الإنتاج رصيده إلى 25 نقطة في المركز 13.



ووضع الاثيوبي أوميد أوكري الإنتاج في المقدمة بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني بضربة رأس فشل شريف إكرامي حارس الأهلي في التصدي لها.



ولم تمض سوى ثلاث دقائق حتى أدرك جونيور أجاي التعادل بعد متابعته تمريرة عرضية بدا أنها لمست يد المهاجم النيجيري قبل أن تسكن شباك عامر عامر حارس الإنتاج الذي اعترض لاعبوه على الهدف.



وطرد محمود عاشور حكم المباراة حسام البدري مدرب الأهلي بعد نقاش قصير معه بشأن عدم التزامه واعتراضه على قراراته لكن البدري رد بنظرة بدت ساخرة من الحكم الذي أشهر له البطاقة الحمراء قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق.



وشهدت الدقيقة 26 أول فرصة للأهلي عندما ارسل أحمد حمودي تمريرة عرضية لم يلحق بها زميله سليماني كوليبالي من ساحل العاج الذي كان قريبا من تشكيل خطورة على مرمى المنافس.



ومع بداية الشوط الثاني حل وليد سليمان صانع اللعب بديلا لحمودي لكن الإنتاج تقدم عبر ضربة رأس من أوكري. وهذا هو أول هدف يسكن شباك إكرامي بعد تسع جولات.



وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لحسام عاشور بعد صفارة النهاية بسبب جذب الأخير ليد الحكم أثناء مصافحته بعد النهاية.