نبيل معلول يكشف عن أهدافه مع منتخب تونس

حدد مدرب منتخب تونس نبيل معلول الأهداف الرئيسية لمهمته الجديدة، وفي مقدمها التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 المقررة في روسيا بعد غياب نسور قرطاج عن آخر نسختين في جنوب أفريقيا والبرازيل.

وعين الاتحاد التونسي معلول مدربا للمنتخب خلفا البولندي هنري كاسبرجاك الذي أقيل في الثامن من أبريل.

وسبق لمعلول (54 عاما) أن درب المنتخب في 2013 سبعة أشهر فقط، كما قاد عددا من الفرق المحلية أبرزها الترجي الذي أحرز معه ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال افريقيا في 2011.

وأوضح معلول في مؤتمر صحافي الاثلتقديمه أنه سيبني على ما قام به سلفه، قائلا: يجب ان نشكر السيد كاسبرجاك لأننا رأينا الكثير من الأمور الإيجابية، مضيفا: نحاول أن نبني على الشيء الذي قام به السيد هنري، مع بعض اللمسات التي نراها تقدم إيجابيات للمنتخب.

وتابع: هدفنا الأول يبقى التأهل إلى كأس العالم القادمة. من دون ان يغفل أهمية التأهل إلى كأس الأمم الافريقية 2019 في الكاميرون، ومؤكدا أن المنتخب يملك اللاعبين المؤهلين لخوض البطولتين.

وتخوض تونس نهاية أغسطس ومطلع سبتمبر، مباراتين مهمتين في مواجهة الكونغو الديموقراطية في الجولتين الثالثة والرابعة من منافسات المجموعة الأولى في الدور الحاسم من التصفيات الافريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا.

وتتصدر الكونغو الديموقراطية ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن تونس ولكل منهما ست نقاط.