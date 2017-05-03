الريان يطير إلى نصف نهائي "الكأس"

استعاد الريان القطري ثقته المفقودة، ونجح في التأهل إلى نصف نهائي كأس أمير قطر، بفوز صعب بهدفين لهدف على منافسه الغرافة في المواجهة التي جرت مساء اليوم الأربعاء، على استاد جاسم بن حمد بنادي السد في دور الثمانية للمسابقة.

وخسر الريان أمام الوحدة الإماراتي بخماسية في دوري أبطال آسيا، وقبلها من مواطنه السد في نصف نهائي كأس قطر، لكن جاء الفوز على الغرافة في الوقت المناسب للفريق لإنقاذ موسمه بعد خسارة الدوري لمصلحة لخويا أيضا، وقبل أيام قليلة من مواجهة الهلال السعودي المصيرية، يوم الاثنين، في ختام منافسات دوري المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وكان الريان هو البادئ بالتسجيل عبر قائده رودريغو تباتا في الدقيقة 26 من عمر اللقاء، مستفيدا من النقص العددي لمنافسه، الذي تعرض مدافعه جورج كواسي للطرد في الدقيقة 19.

ورغم النقص العددي تمكن الغرافة من التعادل بالشوط الثاني عند الدقيقة 48 عبر قائده فهيد الشمري، لكن حسم اللاعب الشاب عبد الرحمن الحرازي فوز الريان بهدف رائع من مهارة فردية في الدقيقة 72.

وبهذا الفوز سيلعب الريان في الدور قبل النهائي مع الفائز من لقاء لخويا والخور الذي سيقام غدا الخميس.