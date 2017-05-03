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تركي بن خالد: عودة قوية للبطولة العربية

المصدر: دبي - قناة العربية
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أكد الأمير تركي بن خالد، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عودة البطولة العربية بشكل أقوى وأفضل وتنظيم يفوق سابقه، إضافة إلى جوائز مجزية ومغرية.

وقال تركي بن خالد في حديثه الخاص لـ"في المرمى": "الهدف هو عودة البطولة بكل قوة وبشكل أفضل للعرب، كذلك تنظيم جيد وجوائز مجزية ومغرية".

وتابع: "كافة الأمور السابقة تمت على أكمل وجه، هذه نسخة أولى بعد العودة، وسيكون هنالك شروط معينة تم على أثرها تحديد الفرق المشاركة".

وواصل بقوله: "الجميع كان متحفظا على المشاركة في البطولة قبل الوصول إلى تركيبة معينة من أجل إظهار الحدث الرياضي بشكل مغاير".

كلمات دالّة

#مصر, #البطولة العربية, #تركي بن خالد

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