رئيس الزمالك: "اجتماع" يحسم مستقبل كهربا

نفى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، ما تردد عن تعاقد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق مع أحد الفرق بعد انتهاء إعارته إلى اتحاد جدة مؤخراً، مشيرا إلى أنه ينتظر جلسته مع اللاعب من أجل حسم مستقبله.

وانتهت إعارة كهربا من الزمالك لاتحاد جدة بعد انضمامه إلى صفوف الفريق الجداوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعقد إعارة لموسم واحد، فيما سجل للاتحاد 16 هدفا في الدوري السعودي، وقاده للتتويج بلقب بطولة كأس ولي العهد على حساب النصر.

وأكد رئيس النادي، في تصريحاته للصحافيين، عدم تحديد وجهة كهربا المقبلة سواء بالاستمرار مع الفريق الأبيض أو الموافقة على أحد العروض المقدمة إليه من أندية أوروبية وعربية.

وأوضح رئيس الزمالك أن هناك جلسة ستجمعه مع كهربا للوقوف على هدف اللاعب الحالي، ورغبته النهائية قبل الإعلان عن وجهته المقبلة رسمياً، مشيرا إلى أن كل ما يتردد عن توقيع كهربا لأي ناد آخر عار تماما من الصحة.