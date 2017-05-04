نام يقود لخويا إلى نصف نهائي "الكأس"

سجل نام تاي هي هدفين وصنع آخر في فوز لخويا 3-1 على الخور ليتأهل إلى الدور قبل النهائي بكأس أمير قطر لكرة القدم اليوم الخميس.

وسيلعب لخويا بطل دوري النجوم ضد الريان في الدور المقبل على بطاقة التأهل للنهائي.

وبعد شوط أول انتهى بدون أهداف استهل لخويا الشوط الثاني بهدف مبكر عبر هدافه الكوري الجنوبي نام من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.



وعزز يوسف المساكني التقدم بعد مراوغة رائعة للحارس بابا جبريل بعدما نفذ نام ركلة حرة مخادعة وجهها نحو صانع لعب منتخب تونس في الدقيقة 57.



وقلص الخور الفارق عبر سلطان العنزي مستغلا ارتباك دفاع لخويا قبل ربع ساعة على النهاية.



وكثف الخور محاولاته بحثا عن التعادل لكن آماله انهارت في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما استفاد نام، الذي اختير كأفضل لاعب في المباراة، من هجمة مرتدة ليسدد من منتصف الملعب نحو المرمى الخالي من حارسه.