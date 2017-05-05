رئيس الزمالك: أندية سعودية وإماراتية ترغب بضم كهربا

المصدر: القاهرة - د ب أ

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تلقي النادي عرضي احتراف لمحمود عبد المنعم كهربا، والذي انتهت فترة إعارته لنادي اتحاد جدة.

وكشف رئيس الزمالك، في تصريحات صحافية اليوم الجمعة، عن وجود عرضي احتراف لكهربا أحدهما إماراتي وآخر سعودي، رافضا الكشف عن أصحاب العرضين في الوقت الحالي حتى الاستقرار على وجهة اللاعب المقبلة.

وعاد كهربا إلى صفوف الزمالك بعد انتهاء إعارته لموسم واحد قضاه في صفوف اتحاد جدة.

ووضع مرتضى منصور مبلغ 5 ملايين دولار نظير إعارة كهربا لموسم جديد، أو 15 مليون دولار نظير البيع النهائي وذلك بالنسبة لأي ناد.