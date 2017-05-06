"العربية": النصر أمام الزمالك..والهلال يواجه الترجي

أسفرت قرعة البطولة العربية للأندية لكرة القدم، التي أجريت الجمعة بالقاهرة، تحت سفح أهرامات الجيزة عن مواجهات نارية بالمجموعات الثلاث.

وتستضيف مصر دوري أبطال العرب خلال الفترة من 22 يوليو وحتى 5 أغسطس المقبلين، بمشاركة 12 فريقا عربيا في محافظتي القاهرة والإسكندرية، بعد توقف دام لنحو 5 سنوات.

وضمت المجموعة الأولى: الأهلي المصري والفيصلي الأردني، ونصر حسين داي الجزائري والوحدة الإماراتي.

فيما ضمت المجموعة الثانية: الزمالك المصري والفتح الرباطي المغربي، والنصر السعودي والعهد اللبناني.

وضمت المجموعة الثالثة: المريخ السوداني والهلال السعودي، والنفط العراقي والترجي التونسي.

ويتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة بجانب أفضل فريق صاحب المركز الثاني، للدور قبل النهائي.

ويحصل حامل لقب البطولة العربية على جائزة مالية مقدارها 2 ونصف مليون دولار في حين يحصل الوصيف على 600 ألف دولار بجانب 25 ألف دولار للفرق المشاركة من خارج مصر و100 ألف دولار لكل فريق يودع البطولة من منافسات دور المجموعات.

وحضر مراسم القرعة الأمير تركي بن خالد رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي (كاف) وخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة المصري، وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري وعبد الخالق مسعود وحميد الشيباني وقاسم الشكيلي ووديع الجريء والمعتصم جعفر ومحمد روراوة وغانم علي وجبريل الرجوب وسمر نصار أعضاء الاتحاد العربي الجدد بجانب ممثلي الاتحادات العربية والأندية المختلفة.