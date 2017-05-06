الفيصلي يتوج بطلاً للدوري الأردني للمرة الـ33 في تاريخه

خطف الفيصلي لقب دوري المحترفين الأردني لكرة القدم للمرة 33 بفضل فوزه الكبير 4-صفر على ضيفه سحاب متذيل الترتيب وتعادل منافسه الجزيرة في الوقت ذاته بدون أهداف مع الأهلي يوم السبت.



ورفع الفيصلي رصيده 46 نقطة بفارق نقطتين عن الجزيرة المتصدر السابق مع نهاية الجولة الأخيرة من المسابقة ليتوج باللقب، وهبط الصريح (18 نقطة) وسحاب (14 نقطة) للدرجة الثانية.



وهذا اللقب الأول للفيصلي منذ 2012 حيث توج شباب الأردن بنسخة 2013 قبل أن يحرز الوحدات آخر ثلاث بطولات لكنه تراجع للمركز الثالث هذا الموسم برصيد 42 نقطة وفاز 2-1 على ضيفه الحسين إربد صاحب المركز السادس.



وجاءت أهداف الفيصلي، الذي يقوده المدرب نيبوشا يوفوفيتش من الجبل الأسود، بالشوط الثاني بعد انتهاء الشوط الأول دون أهداف.



وكانت البداية مع البولندي أوكاش جيكيفيتش في الدقيقة 53 وأضاف الليبي أكرم الزوي هدفين في الدقيقتين 55 و75 قبل أن يختتم يوسف النبر الأهداف في اللحظات الأخيرة.



وانتظر لاعبو وجماهير الفيصلي عدة دقائق بعد نهاية المباراة لحين انتهاء لقاء الأهلي والجزيرة قبل أن تبدأ الاحتفالات وتتويج الفريق في ملعب عمان الدولي.



وحافظ منشية بني حسن على المركز الرابع وفاز 2-1 على الرمثا في المباراة الوحيدة التي أقيمت أمس الجمعة. ورفع منشية بني حسن رصيده إلى 39 نقطة فيما بقي رصيد الرمثا 33

نقطة في المركز الخامس.



واقتنص الأهلي نقطة مهمة من الجزيرة لم تفده كثيرا حيث ظل في المركز السابع برصيد 27 نقطة لكنها حرمت الجزيرة من استكمال حلمه بإحراز لقبه الرابع.



وخسر شباب الأردن 3-1 أمام البقعة الذي قفز للمركز العاشر لينجو من الهبوط بفارق نقطة واحدة عن الصريح وخمس نقاط عن سحاب.



واقتنص ذات راس فوزا ثمينا 2-صفر على ضيفه الصريح ليضمن البقاء في المسابقة ويرسل منافسه للدرجة الثانية.

