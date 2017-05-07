الفجيرة الإماراتي يتعاقد مع الأسطورة مارادونا

أعلن نادي الفجيرة الإماراتي الذي يشارك في دوري الدرجة الأولى تعاقده مع الأسطورة الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا لتدريبه في الموسم المقبل.

وكتب الفجيرة عبر حساب النادي في "تويتر": رسمياً.. مارادونا مدرباً للفجيرة، مع صورة بطل كأس العالم 1986 رافعاً قميص النادي.

وكان مارادونا مدرباً لمنتخب الأرجنتين بين عامي 2008-2010، واستقال من تدريب "التانغو" عقب خروج المنتخب من ثمن نهائي كأس العالم في جنوب أفريقيا، وبعدها بعام تولى تدريب الوصل الإماراتي لمدة موسمين، وترك منصبه بعدها إثر سلسلة من النتائج السيئة.