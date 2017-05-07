المغربي بنعطية يتعرض للعنصرية في مقابلة تلفزيونية

تواجه كرة القدم الإيطالية حالة إهانة عنصرية أخرى بعد مقاطعة مهدي بنعطية مدافع يوفنتوس مقابلة تلفزيونية عقب مواجهة تورينو قائلا إنه سمع إهانة عنصرية في سماعة الأذن.

وكان اللاعب المغربي في مقابلة مع شبكة راي التلفزيونية بعد التعادل 1-1 مع تورينو وكان يتحدث إلى أحد مقدمي برنامج عندما حدثت هذه الواقعة.

وتوقف بنعطية، الذي كان يتحدث عن المباراة، وقال "من قال ذلك؟" ثم أكد أنه سمع إهانة في سماعة الأذن، وردت مقدمة البرنامج قائلة بأن هناك "مشاكل فنية" بينما أشار آخر إلى أن الإهانة جاءت من شخص في الاستاد.

وقالت شبكة راي يوم الأحد مشيرة إلى أن الإهانة لم يسمعها المتفرجون "تشعر راي بأسف حقيقي بعد حالة الإهانة العنصرية ضد لاعب يوفنتوس خلال برنامج كروي".

ونفت الشبكة التلفزيونية التقارير الإعلامية الإيطالية أن الإهانة جاءت من أحد العاملين لديها.

وأضافت: اتخذت راي كل الإجراءات لتحديد هوية الشخص المسؤول عن الواقعة وحتى الآن التحقيق يظهر أن العبارة غير المقبولة لم تكن من أحد العاملين بالشبكة، ونظرا لخطورة الواقعة فإن التحقيقات مستمرة وتساند شبكة راي اللاعب وناديه.