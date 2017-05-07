لاسانا ديارا يعلن انتقاله إلى الجزيرة الإماراتي

أعلن لاعب الوسط الدولي الفرنسي لاسانا ديارا انتقاله إلى الجزيرة، بطل الدوري الإماراتي لكرة القدم، في مقابلة نشرتها صحيفة "لو جورنال دي ديمانش".

وقال ديارا (32 عاما و34 مباراة دولية مع منتخب فرنسا) الذي فسخ عقده مع نادي مرسيليا في فبراير الماضي: التحقت بالجزيرة بطل الإمارات، وسأوقع عقداً طويل الأمد.

وأضاف: سأذهب لاتدرب في الولايات المتحدة قبل الالتحاق بالجزيرة في يونيو استعدادا للموسم الجديد.

ودافع ديارا عن ألوان اندية كبيرة منها تشيلسي وأرسنال الإنجليزيين وريال مدريد الإسباني، وهو من دون ناد منذ أن فسخ عقده مع مرسيليا في 14 فبراير بعد اللعب معه لموسم ونصف الموسم.

ورغم انتقاله إلى الدوري، يعتبر ديارا إنه يمكن له اللعب مجددا مع منتخب فرنسا، وساق مثال اندريه-بيار جينياك الذي يلعب في الدوري المكسيكي.

وقال في هذا الصدد: التحقت ببطولة قليلة المشاهدة (على الصعيد العالمي)، لكن إذا ما استدعاني المدرب سألبي الدعوة بكل سرور لمساعدة الآخرين في المنتخب.