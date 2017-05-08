عبدالله السعيد يتألق ويقود الأهلي إلى اكتساح النصر

عزز الأهلي موقعه في صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعدما اكتسح ضيفه النصر للتعدين 4 -صفر يوم الاثنين في إطار الجولة الثامنة والعشرين من المسابقة.



وفي مباريات أخرى عمق فريق الاتحاد السكندري جراح الشرقية وفاز عليه 1-صفر واقتنص الداخلية فوزا ثمينا من ضيفه أنبي 1-صفر.



وعلى استاد السلام تقمص عبد الله السعيد دور البطولة في فريق الأهلي وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك).



ورفع الأهلي رصيده في الصدارة إلى 74 نقطة بفارق 11 نقطة أمام أقرب ملاحقيه مصر المقاصة ليصبح قريبا من الحفاظ على لقب الدوري المحلي.



وتزايدت معاناة النصر للتعدين إذ توقف رصيده عند 22 نقطة في المركز السابع عشر.



وحقق الأهلي فوزه الثالث والعشرين هذا الموسم مقابل خمسة تعادلات ليبقى هو الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي هزيمة.



ويمتلك الأهلي أقوى خط دفاع هذا الموسم حيث اهتزت شباكه ست مرات فقط بينما يمتلك الفريق ثاني أقوى خط هجوم حيث سجل 50 هدفا مقابل 53 هدفا لمصر المقاصة صاحب أقوى خط هجوم حتى الآن.



وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدما بهدف حمل توقيع عبد الله السعيد الذي تلقى تمريرة رائعة من أحمد فتحي قابلها بتسديدة مباشرة بقدمه اليمنى إلى داخل الشباك في الدقيقة 33.



وبعد مرور ست دقائق من بداية الشوط الثاني سجل السعيد الهدف الثاني له ولفريقه مستغلا عرضية زاحفة من ميدو جابر ليحول الكرة دون عناء إلى داخل المرمى.



وأضاف المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي ثالث أهداف الأهلي في الدقيقة 61 بعد مجهود رائع من ميدو جابر في الناحية اليمنى قبل أن يمرر إلى كوليبالي الذي سدد برأسه ببراعة في الشباك.



ونال السعيد لقب هاتريك في الدقيقة 70 بعد عرضية متقنة من أحمد فتحي من الناحية اليمنى ارتقى لها السعيد برأسه إلى داخل المرمى.



وقبل دقيقة واحدة من النهاية سجل رامي ربيعة هدفا للأهلي لكن تم الغاؤه بداعي التسلل.