فيفا يرفع الحظر عن إقامة المباريات الودية في العراق

قال عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أعطى موافقة مبدئية لبلاده لخوض المباريات الودية على أرضها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة قبل تقييم الموقف ثانية.



ويوجد بند على جدول أعمال الجمعية للاتحاد الدولي، والذي سيجتمع يوم الخميس المقبل، ينص على مناقشة طلب العراق بالعودة لخوض المباريات الدولية على أرضه لأول مرة منذ الحظر الذي فُرض عليه عقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة قبل 14 عاما.



وأضاف مسعود في تصريحات تلفزيونية عقب ختام اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للعبة اليوم في العاصمة البحرينية المنامة: تم إبلاغ أعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم بإقامة المباريات الودية على أرضنا لمدة ثلاثة اشهر وذلك بالنسبة لكافة المنتخبات والفرق العراقية كفترة انتقالية، وسيتم بعدها إن شاء الله رفع الحظر عن المباريات الرسمية.



وكان الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي أعلن في الكلمة الختامية لمؤتمر الاتحاد الآسيوي، والذي حضره جياني انفانتينو رئيس الفيفا، اليوم أن اليومين المقبلين سيحملان أنباء سارة للكرة العراقية فيما يخص طلبه للعودة لخوض المباريات الدولية على أرضه.



وأضاف مسعود: حرمنا من إقامة مثل هذه المباريات على أرضنا واشكر الاتحادين الدولي والآسيوي لمنحنا الموافقة على إقامة المباريات الدولية الودية على أرضنا، كما اشكر السيد سعود المهندي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي على

جهوده. موقف السيد انفانتينو كان ايجابيا ومتجاوبا مع قضية العراق.



وأكد مسعود أن رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي: ابلغ الاتحاد العراقي بإقامة مباراتي الزوراء والقوة الجوية العراقيين في قبل نهائي كأس الاتحاد الأسيوي على الأراضي العراقية، وستقام المواجهة في أربيل وذلك على ملعب فرانسو حريري. استضافت أربيل من قبل تصفيات كأس العالم وتصفيات الاولمبياد ونهائي كأس الاتحاد الآسيوي، ويمكننا اللعب أيضا في كربلاء أو في البصرة.