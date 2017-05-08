كوزمين: موقعة صعبة.. وهدفنا التأهل

عندما يلتقي الأهلي الإماراتي غداً الثلاثاء مع فريق لوكوموتيف الأوزبكي في الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات بطولة الأندية للمجموعة الأولى، فإنه يحتاج إلى نقطة واحدة لكي يتأهل للدور التالي من البطولة القارية، حيث وصل رصيد الأهلي حالياً إلى 8 نقاط متساوياً مع الاستقلال الإيراني، في حين أن رصيد الفريق الأوزبكي خمس نقاط.

وفي مؤتمر صحافي عقد اليوم الاثنين بالنادي الأهلي بدبي قال الروماني أولاريو كوزمين مدرب الأهلي: "المباراة صعبة والتأهل هدفنا الوحيد، ومن وجهة نظري أحمد خليل لن يكون جاهزاً لمواجهة الغد أمام لوكوموتيف، وأتمنى أن يكون الفريق في حالته الفنية وأن نحقق هدفنا من المباراة، وأن تكون الجماهير مساندة لنا بقوة في مباراة الغد التي نعتبرها نقطة مهمة للغاية في مسيرتنا الآسيوية".

وأضاف: "أعترف بأن هناك الكثير من الأخطاء التي ارتكبناها في مباراة لوكوموتيف السابقة، وسنعالجها في لقاء الغد، وفريقي ليس في وضعية جيدة حاليا، وظروف الفريق مختلفة عما كنا عليه في 2015، ولا ننكر أننا أمام مباراة صعبة في ختام التصفيات في مواجهة فريق قوي ونحن نستحق التأهل عن المجموعة".

وختم كوزمين قائلا: "سوف نبذل قصارى جهدنا للخروج بالنتيجة الإيجابية التي تدفعنا للأمام والتأهل لمرحلة مهمة من منافسات البطولة".