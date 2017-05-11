أساطير الكرة يسلمون جائزة أفضل لاعب إماراتي

تقيم لجنة دوري المحترفين بالدوري الإماراتي حفلها السنوي لتتويج نجوم الموسم الكروي الرياضي 2016 -2017، وإجراء قرعة الموسم الكروي الجديد يوم الاثنين المقبل بالعاصمة أبوظبي.

وحرصت اللجنة على توجيه الدعوة لأساطير كرة القدم العربية لتوزيع الجوائز على اللاعبين الفائزين، تقديرا لدور هؤلاء النجوم الكبار الذين تركوا بصمة في الكرة العربية، فضلا عن توطيد مبدأ تواصل الأجيال والتأكيد على تحلي الأجيال الحالية بالقدوة والمثل.

ووجه عبد الله ناصر الجنيبي، رئيس لجنة دوري المحترفين الإماراتي، الدعوة للثلاثي محمود الخطيب، نجم الأهلي المصري ومنتخب الفراعنة السابق، وماجد عبد الله، وزهير بخيت نجمي المنتخبين السعودي والإماراتي السابقين، مؤكدا أن تواجد هذه الكوكبة من أساطير كرة القدم العربية سيضفي بعدا جديدا على الحفل الأفضل هذا العام.

وأكد الجنيبي في تصريحات صحفية أن الخطيب وعبد الله وبخيت سيقومان بتسليم الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، مشيرا إلى أن حضور أساطير الكرة العربية سيعطي لاعبي الجيل الحالي القدوة والمثل، وحثهم على تكرار إنجازات هؤلاء اللاعبين من فرقهم ومنتخبات بلادهم.