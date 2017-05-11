الأرجنتيني باوزا يتولى تدريب منتخب الإمارات

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، الخميس، تعيين المدرب المقال للمنتخب الأرجنتيني ادغاردو باوزا مدربا له خلفا لمهدي علي.

وقال الاتحاد في بيان: "وقع المدرب الأرجنتيني ادغاردو باوزا عقد تولي مسؤولية تدريب منتخب الإمارات الأول لكرة القدم صباح اليوم".

وقال الاتحاد إن باوزا (59 عاما) سيتولى "قيادة الأبيض (كنية المنتخب) للمرحلة المقبلة"، من دون أن يحدد تفاصيل العقد أو مدته.

إلا أنه من المتوقع أن يبقى باوزا في منصبه إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم 2019، والتي ستستضيفها دولة الإمارات.

وكان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أقال باوزا (59 عاما) في ابريل الماضي بسبب النتائج السيئة التي حققها المنتخب في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا.

ويواجه المنتخب خطر عدم التأهل إلى كأس العالم، إذ يحتل حاليا المركز الخامس الذي يخوض صاحبه الملحق الدولي ضد بطل أوقيانيا. وكان باوزا تولى مهامه مطلع اغسطس 2016 بأولوية إقناع نجم نادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي العودة عن اعتزاله اللعب دوليا، وهو ما تم في وقت لاحق.

وفي فترة 8 اشهر على رأس الإدارة الفنية لمنتخب بلاده، قاده إلى الفوز 3 مرات والتعادل مرتين والخسارة 3 مرات.

وتنتظر باوزا مهمة صعبة على رأس الجهاز الفني الإماراتي، خلفا لمهدي علي الذي استقال في مارس الماضي بعد الخسارة أمام أستراليا صفر-2 في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2018.

وستكون المهمة الأولى للمدرب الأرجنتيني قيادة "الأبيض" في مواجهة مضيفته تايلاند في 13 يونيو ضمن التصفيات.

وتقلصت حظوظ الإمارات ببلوغ النهائيات، إذ تحتل قبل ثلاث جولات من ختام التصفيات، المركز الرابع في المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، بفارق 4 عن أستراليا الثالثة، و7 عن السعودية واليابان. وتسعى الإمارات لاحتلال المركز الثالث الذي يتيح لها خوض ملحق تأهيلي مع ثاني المجموعة الأولى، ثم ملحق عالمي مع ممثل الكونكاكاف.

وسبق لباوزا أن عمل في منطقة الخليج، إذ تولى تدريب نادي النصر السعودي في العام 2009.