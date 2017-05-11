باوزا: طموحي مختلف.. ولن أنظر إلى الوراء

أكد الأرجنتيني باوزا، مدرب المنتخب الإماراتي الجديد لكرة القدم، في مؤتمر صحافي اليوم الخميس بمقر اتحاد الكرة بدبي، أنه لن ينظر للوراء، بل سيركز على الاحتكاك المباشر مع اللاعبين.

وقال باوزا: "طموحنا سيكون تحقيق نتائج جيدة، لدينا هدف في المستقبل يتمثل في المشاركة المرتقبة بكأس أمم آسيا عام 2019 بالإضافة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بروسيا العام المقبل".

وتابع: "نحتاج للتقرب من اللاعبين، ولدينا كل الإمكانيات المتاحة لتحقيق نتائج جيدة، وشاهدت ثلاث مباريات للمنتخب الإماراتي، وأحتاج بالطبع إلى رؤية كل اللاعبين في جميع الأندية، بحيث يتم تحديد المجموعة التي سأختارها، وسأعتمد على المجموعة الأفضل مثل أي مدرب في العالم يعتمد على مجموعة هي الأفضل دائما".

وأضاف: "أمامنا أسبوع لإنهاء الترتيبات المتعلقة بالتخطيط للعمل المطلوب للمباريات الثلاث المقبلة للفريق في تصفيات مونديال 2018".

وأوضح باوزا: "لن أتعامل مع المنتخب من خلال السنوات العشر الماضية، ولن أنظر للوراء، وأتطلع لبداية تنظيم العمل مع الاتحاد بحيث يكون المنتخب دائماً في المقدمة".

وعن المباريات التي شاهدها باوزا، قال: "رأيت مباريات المنتخب الإماراتي ضد استراليا واليابان وشكل هذا فارقاً كبيراً في نظرتي الأولية، ولن تكون هاتين المباراتين مقياسا، ولكن علينا عمل كثير مستقبلا من خلال التواصل مع اللاعبين وليس فقط مشاهدة المباريات".

يذكر أن المنتخب الإماراتي أمامه ثلاث مباريات متبقية بتصفيات المونديال، ستكون الأولى أمام تايلاند خارج قواعده في 13 يونيو القادم، فيما يستضيف نظيره السعودي في الجولة الثامنة في 31 أغسطس المقبل، ويلتقي منتخب العراق في الجولة الأخيرة في الخامس من سبتمبر المقبل.

ويقبع المنتخب الإماراتي في المركز الرابع بترتيب المجموعة الثانية لتصفيات المونديال، حيث يبتعد بفارق أربع نقاط خلف المنتخب الاسترالي، صاحب المركز الثالث.

ويلتقي صاحبا المركز الثالث في المجموعتين الأولى والثانية في مباراتين ذهاب وعودة، على أن يتأهل الفائز منهما للملحق العالمي، الذي يلتقي خلاله مع صاحب المركز الرابع بتصفيات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).