الجزيرة يمزق شباك الظفرة في ليلة التتويج

اكتسح الجزيرة ضيفه الظفرة 4 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في المرحلة السادسة والعشرين الأخيرة من دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم.

وسجل أهداف الجزيرة علي مبخوت (هدفين) في الدقيقتين 21 و65، وخلفان مبارك الرازي في الدقيقة 44، ومبارك بوصوفة في الدقيقة 49.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 68 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد الظفرة عند 35 نقطة في المركز السابع.

يذكر أن الجزيرة كان قد توج بلقب الدوري هذا الموسم في المرحلة الرابعة والعشرين عندما فاز على حتا 5 -صفر.

يشار إلى أن هذا اللقب هو ثاني ألقاب الجزيرة في دوري المحترفين، حيث كان قد حقق اللقب مرة واحدة في موسم 2010 - 2011.