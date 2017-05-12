الريان والجيش يتحديان البطل والوصيف

يلتقي الريان مع لخويا حامل اللقب السبت، والجيش مع السد الوصيف الأحد، في نصف نهائي مسابقة كأس أمير قطر لكرة القدم.

ويسعى الريان والجيش إلى تعويض خروجهما من دور الأربعة للمسابقة الموسم الماضي، عندما خسر الأول أمام السد والثاني أمام لخويا قبل أن يظفر الاخير باللقب بركلات الترجيح.

وتبدو مهمة الريان صعبة خاصة بسبب معنويات لاعبيه عقب اخفاقهم محليا في الاحتفاظ بلقبي الدوري وكأس قطر، وقاريا بفشله في تخطي دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال اسيا اثر خسارته أمام ضيفه الهلال السعودي 3-4 الاثنين الماضي في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

في المقابل، يدخل لخويا الساعي إلى لقبه الثاني هذا الموسم بعد الدوري، المباراة بمعنويات عالية عقب تأهله إلى ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة بفوزه الكبير على الفتح السعودي 4-1 الثلاثاء في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وتأهل الريان إلى نصف النهائي بعد فوزه على الغرافة 2-1، ولخويا بعد الفوز على الخور 3-1.

وسيكون نصف النهائي أول مواجهة بين الفريقين في هذه المسابقة، وتفوق لخويا على الريان في السوبر القطري بافتتاح الموسم، وتعادلا في الدوري مرتين 2-2 و1-1.

ولن تكون حال الجيش افضل من الريان في ظل غياب قائده وصانع العابه المالي سيدو كيتا بسبب الاصابة والظهير الايسر ياسر ابو بكر للايقاف، بينما يخوض السد الطامح الى لقبه الثاني بعد كأس قطر، المباراة بصفوف مكتملة.

وتأهل السد بفوزه على الخريطيات 4-1، والجيش بتغلبه على ام صلال 5-3.

وتعتبر المباراة ثأرية بالنسبة إلى الجيش الذي خسر 3 مرات أمام السد (مرتان في الدوري وواحدة في نهائي كأس قطر)، فيما يعقد السد امالا كبيرة على التتويج بلقب المسابقة لضمان عودته الى مسابقة دوري ابطال اسيا بعد غياب طويل، وبعد اخفاقه مرتين متتاليين في التصفيات في الموسمين الماضيين، فيما ستقام المباراة النهائية في 19مايو.