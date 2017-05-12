عربيان يفوزان بعضوية انضباط فيفا

لجنة الانضباط في فيفا تتألف من رئيس، ونائب رئيس، و17 عضوا، الرئيس ونائبه يجب أن تشمل مسيرتهما تولي مناصب قانونية.

تجتمع هذه اللجنة بحسب الحاجة، وليكتمل نصاب الاجتماع يتوجب حضور ثلاثة أعضاء على الأقل، والرئيس أو نائب الرئيس، وفي حالات استثنائية جداً، وعادة الحالات العاجلة يمكن للرئيس أخذ القرارات بمفرده من دون اجتماع.

أما مهام هذه اللجنة فهو تطبيق قواعد فيفا للانضباط، وأخذ القرارات استناداً له، كما يحق لهذه اللجنة تنظيم وسن قوانين جديدة لجميع القضايا المتعلقة بالمنشطات والفساد والتحكيم والعنصرية، ومن مهامها أيضاً فرض العقوبات على الأعضاء والأندية والمسؤولين واللاعبين وأي شخصية متداخلة في لعبة كرة القدم، في حين يحتفظ مجلس فيفا بسلطة تأديبية بتعليق عمل أعضاء اللجنة أو استبعادهم.

تم تشكيل اللجنة الجديدة بعد انتخابات البحرين، وترأس الغاني انين يبواه اللجنة، وهو قاض في المحكمة العليا في غانا، ونائبه البرغواياني اليخاندرو بيرا، محامي ومحاضر جامعي في بلاده، ومن بين الـ17 عضوا هناك عربيان، التونسي محمود الهمامي، والسعودي ياسر المسحل.