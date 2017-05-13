الأهلي يفرط بنقطتين أمام زاناكو الزامبي

استهل الاهلي المصري منافسات دور المجموعات (الستة عشر ) لدوري ابطال افريقيا بتعادل سلبي يوم السبت مع ضيفه زاناكو بطل زامبيا ضمن منافسات الجولة الاولى بالمجموعة الرابعة للبطولة القارية .



وحصد الاهلي وزاناكو نقطة احتلا بها المركز الثاني مناصفة خلف الوداد المغربي المتصدر بثلاث نقاط .



وجاءت بداية المباراة هجومية من جانب الاهلي معتمدا على تحركات الرباعي الخطير ميدو جابر وعبد الله السعيد وجونيور أغايي وسليماني كوليبالي ومن خلفهم حسام غالي وعمرو السولية وهو ما أجبر فريق زاناكو على التراجع في منتصف ملعبه وفرض سياج دفاعي محكم لصد الهجوم الأحمر .



وصوب عبد الله السعيد كرة قوية في الدقيقة الثانية من امام منطقة جزاء زاناكو تصدى لها الحارس بصعوبة .



وكاد الايفواري كوليبالي ان يفتتح التسجيل للأهلي في الدقيقة الخامسة بعدما تلقى عرضية أمام المرمى من صبري رحيل فصوبها برأسه بقوة لكن كرته علت العارضة مباشرة .



واضاع كوليبالي فرصة أخرى محققة في الدقيقة 16 بعدما تلقى تمريرة عرضية من ميدو جابر داخل منطقة الجزاء صوبها الايفواري برأسه لكن الحارس تصدى لكرته .

وفي اول ظهور هجومي خطير لفريق زاناكو صوب مالانغا كرة قوية من خارج منطقة جزاء الاهلي في الدقيقة 22 علت عارضة الحارس شريف اكرامي ببضع ياردات .

وعاد كوليبالي ليضيع فرصة التقدم للأهلي من هجمة بدأت بتمريرة نموذجية من عبد الله السعيد من منتصف الملعب في الدقيقة 35 اخترق على اثرها المهاجم الايفواري منطقة جزاء زاناكو وصوب كرة قوية مرت بجوار القائم .

وشهدت العشر دقائق الاخيرة من عمر الشوط محاولات كثيفة للاهلي لتسجيل هدف التقدم لكن بدون جدوى لتنطلق صافرة نهاية الشوط بالتعادل السلبي .

وكثف الاهلي من ضغطه الهجومي على مرمى زاناكو مع بداية الشوط الثاني بحثا عن التقدم لكن بدون جدوى حقيقية .

وكاد حسام غالي ان يحرز هدف التقدم للأحمر بعدما تلقى عرضية من احمد فتحي فسددها برأسه تجاه المرمى لكن حارس زاناكو تصدى للكرة بصعوبة .

وفاجأ أحمد فتحي الجميع في الدقيقة 49 وصوب كرة صاروخية تجاه مرمى زاناكو علت العارضة ببضع ياردات .

وصوب مويو لاعب زاناكو كرة قوية من خارج منطقة جزاء الاهلي في الدقيقة 54 مرت خارج المرمى .

واضاع السعيد فرصة محققة للتهديف في الدقيقة 55 بعدما تلقى تمريرة من أغايي داخل منطقة جزاء زاناكو صوبها بدون تركيز وعلت العارضة .

وصوب كوليبالي كرة قوية في الدقيقة 67 من خارج منطقة جزاء زاناكو مرت بجوار القائم .

وفي الدقيقة 90 اضاع كوليبالي هدفا محققا للاهلي بعدما تلقى الكرة امام مرمى زاناكو وصوبها في جسد الحارس بغرابة شديدة .

ومرت الدقائق الاخيرة وسط محاولات انتحارية من لاعبي الاهلي لاحراز هدف الفوز لكن بدون جدوى لينتهي الشوط والمباراة بالتعادل السلبي .