هدف الشمراني المتأخر يرسل اتحاد كلباء إلى "الأولى"

هبط اتحاد كلباء رسميا من دوري الخليج العربي الإماراتي بعد خسارته أمام مضيفه العين 1 – 2 يوم السبت في الجولة السادسة والعشرين الأخيرة من الدوري والتي شهدت نجاة الإمارات من الهبوط بعد فوزه على النصر 1 - صفر، وهو نفس الأمر بالنسبة لدبا الفجيرة الذي تعادل أمام الشارقة 2 - 2 ليضمن بقاءه في الدوري.



وشهدت أيضا هذه الجولة فوز الأهلي على بني ياس 2 - 1 والوصل على حتا 1 - صفر وتعادل الشباب مع الوحدة 1 - 1.



وكان اتحاد كلباء بحاجة للتعادل أمام العين ليضمن بقائه بالدوري لكنه تلقى الهزيمة 2 - 1 ليهبط رسميا من دوري الخليج العربي.



وتقدم العين بهدف سجله دياكيه إبراهيم في الدقيقة 25 وتعادل شاهين سرور لاتحاد كلباء في الدقيقة 61 قبل أن يسجل ناصر الشمراني هدف الفوز للعين في الدقيقة 87.



ورفع العين رصيده إلى 55 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد اتحاد كلباء عند 19 نقطة في المركز الثالث عشر قبل الأخير.



ونجا فريق الإمارات من الهبوط بعد أن تغلب على النصر بهدف نظيف سجله سباستيان ساز في الدقيقة 65.



ورفع الإمارات رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد النصر عند 36 نقطة في المركز السادس.



واستطاع دبا الفجيرة الهروب من شبح الهبوط بعد أن تعادل مع الشارقة 2 - 2. وسجل هدفي الشارقة جيلمين ريفاس وخالد الزاري في الدقيقتين 29 و42 ، فيما سجل هدفي دبا الفجيرة برونو ادواردو موراييس وياسين البخيت في الدقيقتين السابعة و41.



ورفع دبا الفجيرة رصيده إلى 20 نقطة في المركز الحادي عشر كما رفع الشارقة رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع.



وفاز الأهلي على بني ياس 2 - 1.وسجل هدفي الأهلي ماخيتي ديوب وأسامواه جيان في الدقيقتين السابعة و53، فيما سجل هدف بني ياس إيزيكيل هينتي في الدقيقة 22.



ورفع الأهلي رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد بني ياس عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر الأخير علما بانه كان قد هبط من الدوري في وقت سابق.