رئيس وفاق سطيف يعلن انسحاب فريقه من الدوري الجزائري

أعلن حسان حمّار رئيس نادي وفاق سطيف متصدر دوري المحترفين الجزائري انسحاب الفريق من مسابقتي الدوري والكأس المحليتين، بسبب ما أسماه الظلم التحكيمي والبرمجة السيئة.



وأكد حمّار في مؤتمر صحفي اليوم الأحد أن وفاق سطيف تعرض لظلم تحكيمي كبير في المباراة التي تعادل فيها أمام ضيفه اتحاد الحراش بدون أهداف، أمس السبت، ضمن المرحلة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري.



وخسر وفاق سطيف نقطتين في سباق التتويج بلقب الدوري قبل أربع مباريات من اختتام الدوري رغم انه يتصدر الدوري برصيد 48 نقطة متقدما بأربع نقاط عن مولودية الجزائر الذي يملك مباراة مؤجلة سيلعبها لاحقا أمام مضيفه شباب قسنطينة.



ووجه حمّار انتقادات لاذعة لرئيس رابطة دوري المحترفين، واتهمه بضبط روزنامة هدفها تحطيم وفاق سطيف. كما هاجم عمر غريب رئيس نادي مولودية الجزائر، وقال عنه انه أحكم السيطرة رفقة جماعته على مقاليد كرة القدم الجزائرية.



من جهته، ساند خير الدين ماضوي المدير الفني لنادي وفاق سطيف قرار إدارة النادي بالانسحاب من مسابقتي الدوري والكأس، متهما جهات عليا إلى جانب اتحاد الكرة ورابطة الدوري، بالعمل على حرمان وفاق سطيف من لقبي الدوري والكأس، والعمل على اهدائه لفرق أخرى.



يشار إلى أن وفاق سطيف يحل ضيفا على مولودية الجزائر الجمعة المقبل، في الدور قبل النهائي من مسابقة الكأس.