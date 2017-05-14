مارادونا: لم أحضر إلى الفجيرة من أجل المال

عبر أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا عن سعادته البالغة بتدريب فريق الفجيرة الإماراتي ، مؤكداً بأنه لم يحضر إلى الفريق من أجل المال.



وقال مارادونا : منذ هذه اللحظة أصبح فريق الفجيرة هو مشروعي الأول من كافة النواحي، الآن، وسأكون متفرغا له بشكل كامل، وتواجدي في الفجيرة ليس بحثا عن المال بل لعشقي لكرة القدم.



وأكد: اختياري ليس نابعا من المنشآت التي رأيتها بالنادي بل بسبب العوامل المساعدة كالإدارة واللاعبين والجماهير التي انتظرها كثيرا عندما يبدأ الفريق مشواره في البطولة في الموسم الجديد.



وتابع: رفضت عروضا كثيرة سابقة وانا بصراحة اعتبر نفسي ابن الامارات وشعب الإمارات تعامل معي باحترام كامل، ولن أترك هذا البلد مهما عرضوا علي بالخارج فأنا أحب هذا البلد وسأرفض الخروج من الإمارات.

وقال مارادونا : آمل أن أحقق النجاح الكامل مع الفجيرة وكل العوامل مهيأة لهذا الهدف، ولا أعتبر الفجيرة أقل من أي ناد آخر فمستواه لا يقل عن مستوى أي فريق آخر في المحترفين وهذا ما شاهدته.



وأضاف : حفيدي بنجامين لم يشاهدني كلاعب في ملاعب الكرة وأطمح بأن يشاهدني كمدرب كبير، سأضع كل مشاعري وسأبذل كل جهدي من أجل خدمة الفجيرة وتحقيق كل طموحات النادي.



وقال : اعتبر الفجيرة بمثابة بيتي وأتمنى لعلاقتي مع الفجيرة أن تستمر لعدة سنوات وكل تاريخي السابق نسيته ووضعته خلفي وكل مشاعري الآن مع مشروع الفجيرة فقط، حيث رفضت عروضا من الصين قبل تعاقدي مع الفجيرة وقلت لهم أني لابد أن أحترم الشعب الذي عشت معهم وأرد لهم الجميل.