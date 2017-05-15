الجزائري محرز يدخل قائمة الأسوأ في الدوري الإنجليزي

دخل الجزائري رياض محرز مهاجم ليستر قائمة أسوأ منفذي ركلات الجزاء في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما أهدر جزائية في مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف مطلع الأسبوع الجاري.

وحصل محرز على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة وسددها في المرمى لكن حكم المباراة رفض احتسابها وطلب إعادتها بعدما لمس الكرة مرتين، ليحتسبها حكم المبارة مخالفة لصالح مانشستر سيتي.

وقدمت صحيفة "الصن" الشهيرة تقريراً عن قائمة من اللاعبين الذين نفذوا 5 ركلات جزائية على الأقل وأهدروا أكبر نسبة منها في مباريات الدوري الإنجليزي عبر تاريخه، وجاء محرز في المركز السادس بعدما أهدر 4 ركلات جزائية في مسيرته مع ليستر من أصل 11 ركلة جزاء نفذها بنسبة نجاح لم تتجاوز 64%.

وجاء ستيوارت داونينغ لاعب ليفربول وأستون فيلا في المركز الأول كأسوأ منفذ ركلات جزاء في تاريخ الدوري الإنجليزي بنسبة نجاح تبلغ 40% فقط، بينما جاء النيجيري بيتر أدموينغي في المركز الرابع بنسبة نجاح تبلغ 60%، وأشلي يونغ لاعب مانشستر يونايتد في المركز الخامس بعدما نجح بتحويل 63% من ركلات الجزاء التي نفذها إلى داخل الشباك.

وضمت القائمة كلاً من بين ويلسون، ويوهان كاباي لاعب كريستال بالاس وجوناثان والترز والإيرلندي الشمالي كريس برنت لاعب ويست بروميتش ألبيون.