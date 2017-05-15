الفرنسي جان فيرنانديز يتولى تدريب الغرافة

أعلن مجلس إدارة نادي الغرافة القطري لكرة القدم برئاسة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني اتفاقه مع الفرنسي جان فيرنانديز مدرب نادي الخور لتولي مهمة تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل 2017 - 2018 خلفا للبرتغالي بدرو كايشنيا الذي رحل لتولي تدريب فريق غلاسكو رينجرز الاسكتلندي.



وذكر النادي ، على برنامج "تويتر" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت ، أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا لتقديم المدرب الفرنسي الجديد للغرافة إلى وسائل الإعلام والكشف عن تفاصيل الصفقة.



وكان فيرنانديز أعلن عن عدم تجديد تعاقده مع الخور للموسم المقبل رغم النجاح الذي حققه ببقاء الفريق في دوري نجوم قطر والهروب من شبح الهبوط قبل أن يدخل في مفاوضات مع إدارة الغرافة تكللت بالنجاح وبالاتفاق النهائي على تولي الإدارة الفنية للفهود دون الكشف عن تفاصيل العقد.



وتولى فيرنانديز القيادة الفنية للخور موسم 2015 - 2016 واستطاع البقاء في الدوري القطري على مدى الموسمين الماضيين.



ويحظى فيرنانديز (62 عاماً) بخبرة كبيرة وسبق له الفوز مع مارسيليا بلقب كأس فرنسا موسم 1975 / 1976 كلاعب ضمن مسيرة كروية مميزة لعب خلالها لأندية بيزيرز (1972 - 1975) ومارسيليا (1975 - 1980) وبوردو (1980 - 1982) وكان (1982 – 1984).



وساهم فيرنانديز في تتويج النصر ببطولة الدوري السعودي موسم 1993 -1994 وببطولة كأس أبطال الكؤوس الأسيوي موسم 1997 - 1998 كما ساهم في تتويج فريق نادي الشباب ببطولة كأس الخليج للأندية 1996 وكأس ولي العهد السعودي موسم 1996 - 1997 كما ساهم في تتويج نادي سوشو ببطولة دوري الدرجة الثانية موسم 2000 - 2001 وساهم في تتويج مارسيليا وأوكسير ببطولة كأس انترتوتو 2005 و2006 على الترتيب.