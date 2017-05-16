دمج ناديي الشعب والشارقة في كيان واحد

المصدر: دبي - د ب أ

أصدر الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة، قرارا بدمج نادي الشعب ونادي الشارقة في كيان واحد.

وذكر مسؤولون في حكومة إمارة الشارقة لوكالة الأنباء الألمانية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الكيان الجديد سوف يحمل اسم (نادي الشارقة الثقافي الرياضي).

ويهدف القرار إلى "الارتقاء بمستوى الرياضة في الإمارة، وتوحيد الجهود وتظافرها لتكون في خدمة كافة الرياضات والألعاب الجماعية والفردية".

كما نص القرار على أن يتولى مجلس الشارقة الرياضي إدارة الكيان الجديد كمرحلة انتقالية، إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد للنادي بقرارات لاحقة.

وكان حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد قد قرر، اليوم الثلاثاء، دمج ناديي الشباب ودبي مع النادي الأهلي في كيان رياضي واحد، يحمل اسم "نادي شباب الأهلي- دبي".