12 نادياً في الدوري الإماراتي الموسم المقبل

قرر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مشاركة 12 فريقا في دوري المحترفين في الموسم المقبل، بدلا من 14 بعد دمج عدد من الأندية.

وقال الاتحاد عبر تويتر: "قرر مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم خلال اجتماعه اليوم أن تكون عدد الفرق المشاركة في دوري المحترفين 12 فريقا".

وأضاف: "سيتم تقييم نظام المسابقة وعدد الفرق المشاركة قبل نهاية الموسم القادم".

ويأتي القرار بعد يوم واحد من الإعلان عن دمج أندية الأهلي والشباب ودبي في كيان رياضي واحد يحمل اسم "نادي شباب الأهلي-دبي".

كما تم الإعلان عن دمج ناديي الشعب والشارقة في كيان واحد يحمل اسم نادي الشارقة أمس الثلاثاء.

ورحب الاتحاد الإماراتي للعبة بقرارات الدمج، وأكد أنه سيتحمل مسؤولياته تجاه هذه المتغيرات وتأثيرها في شكل مسابقة دوري المحترفين.