مدرب الريان: قادرون على نيل اللقب

قال الدنماركي مايكل لاودروب، مدرب نادي الريان، أن الجميع متشوق لخوض نهائي كأس أمير قطر أمام السد غدا الجمعة، معتبراً أنه سيكون حدثا كبيراً في الوقت ذاته.

وشدد لاودروب، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده يوم الخميس للحديث عن اللقاء، على أن الفريق بجميع عناصره سيبذل قصارى جهده للفوز بكأس البطولة الغالية، حيث قال: "هذا الكأس مهم بالنسبة لنا ولجميع محبي النادي".

واعترف مدرب الريان بأن المواجهة مع السد ستكون صعبة للغاية، خاصة أنها أمام فريق كبير، والجميع يفكر في هذا النهائي، خاصة أنها مباراة واحدة والفوز بها يعني التتويج بكأس البطولة.

وبسؤال لاودروب عن تفوق السد على الريان في المباريات الثلاث الأخيرة التي جرت بينهما، مما قد يشكل ضغوطا نفسية على اللاعبين، رد قائلا:" دائما كل الفرق تلعب تحت ضغوط وهذا أمر طبيعي، ونعي ذلك جيدا".

وأضاف لاودروب: "نعلم أن منافسنا نادي السد لديه خط دفاع قوي، وحارس المرمى الأساسي لمنتخب قطر، كما يوجد لديهم لاعب وسط ميدان رائع مثل تشافي، وأيضا لديهم أفضل هداف وعناصر أخرى مميزة مثل حسن الهيدوس، ونحن لدينا فريق قوي ولاعبون مميزون والنهائي سيكون له حسابات خاصة".

وأوضح الدنماركي: "رغم ما يردده البعض عن ترشيح السد للفوز، وأنهم أكثر قوة، ولكن يمكننا أن نفوز عليهم في هذه المباراة، والحصول على الكأس الغالية، ومن المهم أن نستمتع باللقاء، وأن نخوض النهائي في هذه الأجواء الرائعة".