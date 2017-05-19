هدف قاتل يتوج السد بلقب كأس أمير قطر

المصدر: الدوحة - د ب أ

توج فريق السد بكأس أمير قطر لكرة القدم بعد تغلبه على الريان 2 - 1 يوم الجمعة، في المباراة النهائية من البطولة.

وتقدم الريان بهدف سجله رودريجو تاباتا في الدقيقة 49 وتعادل حسن الهيدوس للسد في الدقيقة 56 من ركلة جزاء، وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع سجل حمرون بوغرطة هدف الفوز للسد.

وحضر المباراة الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر وجياني إنفانتيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وعدد من مسؤولي الاتحاد.

وأعلن الأمير تميم بن حمد خلال كلمته المقتضبة قبل بداية المباراة جاهزية استاد خليفة لاستضافة مباريات كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر.