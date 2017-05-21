بعثة الأهلي تتلقى تطعيمات الملاريا قبل مواجهة القطن

أكد خالد محمود طبيب الأهلي المصري تناول بعثة الفريق أقراص الوقاية من الملاريا، قبل خوض مباراة القطن الكاميروني في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال محمود: تناول أفراد بعثة الأهلي أقراص الوقاية الملاريا عقب وجبة الإفطار صباح الأحد مضيفا انه تم التشديد على عدم التجول في فندق الإقامة في ساعات الليل تجنبا للدغ البعوض المنتشر في مدينة جاروا الكاميرونية.



وكشف الطبيب عن تعافي مؤمن زكريا تماما من إصابته بخلع في الكتف وبات جاهزا لخوض مباراة القطن الكاميروني من الناحية الطبية .



وتعرض مؤمن للإصابة بخلع في الكتف خلال مباراة فريقه مع الشرقية الأخيرة بالدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل 1 - 1.



وأوضح طبيب الأهلي أن مشاركة مؤمن في مواجهة القطن تتوقف على الرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة حسام البدري بعدما تم رد الخلع وتم إجراء أشعة للتأكد من أن الرد جاء في وضعه وتعافى اللاعب تماما.