خافيير أغيري: زوجتي ستحدد مستقبلي بعد الوحدة

أعلن نادي الوحدة الإماراتي في مؤتمر صحفي طارئ انتهاء الارتباط بالمدرب المكسيكي خافيير أغيري بعد أن قاد الفريق على مدار موسمين.



وقاد أغيري فريق الوحدة للتتويج بلقب كأس رئيس الدولة والتي تمنحه المشاركة مباشرة في دوري أبطال آسيا في النسخة القادمة، كما سبق للمدرب أن فاز مع الوحدة في الموسم الماضي بكأس الخليج العربي.



قال أغيري: عملت خلال الموسمين الماضيين بمنتهى الحب والإخلاص مع نادي الوحدة ولم أحدد وجهتي المقبلة حيث أحتاج لفترة من الراحة، وقرار الرحيل عن النادي جاء بالاتفاق مع إدارة النادي حيث أشكرهم على التعاون خلال الفترة التي توليت فيها المهمة.

وأضاف: من خلال تواجدي في الدوري الاماراتي شاهدت الكثير من التغييرات بين المدربين وصل إلى 25 مدربا ولم ينج من التغيير سوى الروماني أولاريو كوزمين مدرب النادي الأهلي، بالإضافة إلي، أنا أيضا في صفوف نادي الوحدة، وأنا سعيد للغاية بما قدمته مع الفريق.

وتابع: وجهتي المقبلة سوف تحددها زوجتي، وهناك الكثير من العروض سواء في مجال التدريب أو التحليل في القنوات الفضائية، وكما قلت يبقى القرار في يد زوجتي.