ركلة جزاء متأخرة تمنح الاستقلال الفوز على العين

استقبلت شباك العين الإماراتي هدفا من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليخسر 1-صفر أمام مضيفه الاستقلال الإيراني في مباراة ذهاب دور 16 بدوري أبطال آسيا لكرة القدم التي شهدت حالة طرد من صفوف كل فريق يوم الاثنين.



وصمد العين وصيف بطل النسخة الماضية في ظل حضور جماهيري كبير في استاد ازادي حتى طرد مدافعه سعيد جمعة في الدقيقة 77.



وبدا أن المباراة ستتجه للتعادل عندما طرد فارشيد إسماعيلي لاعب الاستقلال قبل النهاية بخمس دقائق لتتساوى الكفتان.



لكن صاحب الضيافة حصل على ركلة جزاء في الوقت القاتل بعدما لمس البديل محمد أحمد الكرة بيده ونفذها كافح رضائي بنجاح ليمنح فريقه الفوز ويحبط الفريق الزائر.



وسيسعى العين للتعويض عندما يستضيف لقاء الإياب يوم الاثنين المقبل في ستاد هزاع بن زايد.