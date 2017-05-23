الأهلي المصري يعود من الكاميرون بفوز ثمين

تغلب الأهلي المصري على مضيفه القطن الكاميروني 2 -صفر يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال افريقيا لكرة القدم.



وحسم الأهلي الفوز في غضون دقيقتين فقط حيث تقدم المهاجم النيجيري جونيور أجايي بهدف في الدقيقة 12 ثم أضاف مؤمن زكريا الهدف الثاني في الدقيقة 14.



ونجح الأهلي في استعادة توازنه في البطولة الافريقية بعد تعادله سلبيا مع ضيفه زاناكو الزامبي في الجولة الاولى بينما مني القطن بهزيمته الثانية على التوالي بعد خسارته في الجولة الأولى على ملعب الوداد المغربي بهدفين دون رد.



وتصدر الأهلي المجموعة الرابعة مؤقتا برصيد أربع نقاط انتظارا لما ستسفر عنه مباراة الوداد مع مضيفه زاناكو يوم الأربعاء.



ويحتل الوداد المركز الثاني بثلاث نقاط يليه زاناكو في المركز الثالث بنقطة واحدة وأخيرا القطن في المركز الرابع الأخير بلا رصيد من النقاط.

وبدأت المباراة وسط حالة من النشاط في صفوف القطن بحثا عن تسجيل هدف مبكر يشعل به المباراة لكن هجمات صاحب الأرض لم تشكل الخطورة المطلوبة على مرمى حارس الأهلي شريف إكرامي.



وتقدم الأهلي بهدف بعد مرور 12 دقيقة من بداية المباراة عن طريق المهاجم النيجيري جونيور أجايي بعدما ارسل عبد الله السعيد تمريرة رائعة إلى مؤمن زكريا داخل منطقة الجزاء ليمرر الأخير بدوره إلى اجايي أمام المرمى مباشرة ليسدد دون عناء إلى داخل الشباك.



وبعد دقيقتين فقط أضاف مؤمن زكريا الهدف الثاني للأهلي بعد خطأ فادح من الحارس ابراهيما داوودا الذي تلقى تمريرة خلفية من أحد زملائه لكن الكرة ابتعدت عنه ليتدخل زكريا في الوقت المناسب ويقتنص الكرة ويسدد في الشباك الخالية.



وكاد جوزيف كامبوس أن يرد بهدف للقطن في الدقيقة 25 عبر تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء لكن الكرة مرت مباشرة من فوق الشباك.



وحاول القطن أن يعيد ترتيب صفوفه بحثا عن تسجيل هدف مباغت ولكن الدفاع المنظم للأهلي حال دون ذلك.



وكان رونالد وانجا قريبا جدا من تسجيل هدف خاطف للقطن في الدقيقة 29 عبر ضربة رأس من مسافة قريبة لكن الكرة مرت بمحاذاة المرمى تماما.



وأهدر الإيفواري سليماني كوليبالي فرصة محققة للأهلي في الدقيقة 35 بعدما تلقى تمريرة رائعة من مؤمن زكريا أمام المرمى مباشرة لكنه سدد بغرابة شديدة بجوار القائم.



وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول كاد القطن أن يرد بهدف عبر ضربة حرة نفذها موسى سليمانو ولكن الكرة مرت بجوار المرمى مباشرة.



ومع بداية الشوط الثاني أجرى حسام البدري مدرب الأهلي تغييرا اضطراريا بخروج عبد الله السعيد للإصابة ونزول كريم نيدفيد.



وبعد مرور ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني أهدر أجايي فرصة محققة لتسجيل الهدف الثاني له والثالث للأهلي بعدما تلقى تمريرة رائعة من مؤمن زكريا لكنه لم يحسن استغلالها وهو على بعد ست ياردات من المرمى.



واهدر اجايي فرصة مؤكدة للاهلي في الدقيقة 65 بعدما تلقى تمريرة رائعة من عمرو السولية وضعته في مواجهة المرمى تماما لكنه سدد بغرابة في أقدام الحارس ابراهيما داوودا.



وضاعت فرصة محققة للأهلي قبل ربع ساعة من النهاية عندما مرر أجايي الكرة إلى نيدفيد داخل منطقة الجزاء ليمرر الأخير بكعبه إلى مؤمن زكريا الذي سدد بشكل مباشر لكن داوودا أبعد الكرة باتجاه البديل ميدو جابر الذي سدد كرة زاحفة أبعدها الدفاع الكاميروني من على خط المرمى.



ولم يحدث أي جديد خلال الربع ساعة الأخيرة من المباراة ليخرج الأهلي فائزا بهدفين نظيفين.