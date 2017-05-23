السد يضم خوخي بوعلام من العربي

أعلن السد بطل كأس أمير قطر لكرة القدم يوم الاثنين تعاقده مع لاعب الوسط خوخي بوعلام لمدة موسمين قادما من منافسه العربي.



وقال السد الفائز أيضا بلقب كأس قطر هذا الموسم عبر حسابه على تويتر: تعاقد نادي السد رسميا مع اللاعب خوخي بوعلام بعقد يمتد للموسمين المقبلين.



ونشر السد، الذي خسر لقب دوري النجوم بفارق نقطتين عن البطل لخويا، صورا لبوعلام لاعب منتخب قطر الفائز بكأس الخليج 2015 أثناء توقيع العقد بمقر النادي.



وقال بوعلام: أنا سعيد جدا باللعب للسد وأتمنى أن أكون عند حسن ظن إدارة النادي وجماهيره خلال المرحلة المقبلة.



وتوج السد بطلا لكأس الأمير يوم الجمعة الماضي بفوزه على الريان 2-1 في احتفالية على استاد خليفة الدولي أول الملاعب الجاهزة لاستضافة كأس العالم 2022.



وتسلم الإسباني تشافي قائد السد الكأس من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر في ستاد خليفة بعد إعادة تطويره.