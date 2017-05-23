السد يبقي بونجاح في صفوفه حتى 2021

أعلن نادي السد المنتمي إلى دوري نجوم قطر لكرة القدم، يوم الثلاثاء، تمديد عقد المهاجم الجزائري بغداد بونجاح حتى 2021.

وقال السد في حسابه على تويتر: "الزعيم يمدد عقده مع النجم بغداد بونجاح لأربع سنوات إضافية".

وأضاف: "بغداد قام بتوقيع العقد الجديد يوم أمس بعد أن كان العقد السابق ينتهي بنهاية الموسم القادم".

وانضم بونجاح (25 عاما) للسد في 2015 قادما من النجم الساحلي التونسي ورغم تأخر بدايته مع الفريق القطري بسبب الإصابة فإنه أصبح سريعا من أهم العناصر.

ويأتي تمديد عقد بونجاح بعدما أعلن السد أيضا التعاقد مع خوخي بوعلام مهاجم العربي لعامين مقبلين أمس الاثنين.

وتوج السد بطلا لكأس أمير قطر يوم الجمعة الماضي بفوزه على الريان 2-1 في احتفالية رائعة على ستاد خليفة الدولي.