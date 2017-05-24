الفيصلي يتوج بكأس الأردن على حساب الجزيرة

اقتنص الفيصلي لقب كأس الأردن لكرة القدم بالفوز على الجزيرة 4-2 بركلات الترجيح ليحصد الثنائية المحلية يوم الأربعاء.



وحسم الفيصلي بطل الدوري لقب الكأس المحلية للمرة 19 في تاريخه بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.



وتوج الفيصلي بلقب دوري المحترفين للمرة 33 في وقت سابق من الشهر الحالي بعد منافسة شرسة مع وصيفه الجزيرة في الجولة الأخيرة.



ومنح عصام مبيضين التقدم للجزيرة بعد ربع ساعة من البداية إثر تمريرة عرضية من عمر المناصرة حولها مبيضين في الشباك بضربة رأس على يمين معتز ياسين حارس الفيصلي.



وخاض الجزيرة المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 22 بعد طرد مهاجمه وهدافه السوري مارديك مارديكيان ورغم ذلك كان الطرف الأخطر حيث اعتمد على الهجمات المرتدة.



وكاد محمد طنوس أن يعزز النتيجة عندما تلقى تمريرة طويلة انفرد على إثرها بحارس الفيصلي لكنه سدد إلى جوار القائم الأيسر في الدقيقة 67.



وقبل النهاية بعشر دقائق تعادل بهاء عبد الرحمن للفيصلي بركلة حرة ارتطمت برأس عامر أبو هضيب مدافع الجزيرة وغيرت اتجاهها لتسكن شباك زميله الحارس أحمد عبد الستار.



وبعدها بدقيقتين حصل إبراهيم الزواهرة مدافع الفيصلي على البطاقة الحمراء ليستكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.



ولم يتغير الوضع في الوقتين الإضافيين حيث لم تسنح أي فرص خطيرة للفريقين ليحتكما لركلات الترجيح.



وأهدر المناصرة ومهند خير الله ركلتين للجزيرة ليتوج الفيصلي باللقب بينما أحرز البولندي أوكاش جيكيفيتش ركلة الترجيح الحاسمة للفيصلي.