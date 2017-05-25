الكويت يتوج بطلاً للدوري الكويتي

أحرز جمعة سعيد، مهاجم الكويت، هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود فريقه للفوز على السالمية 2-1 والتتويج بلقب الدوري المحلي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس.

واقتنص الكويت اللقب الثالث عشر له على صعيد الدوري ليحرم القادسية من الاحتفاظ بلقبه.

وتقدم السالمية بهدف صالح راتب في الدقيقة 58 من كرة أرسلها من فوق رأس مصعب الكندري حارس الكويت، قبل أن يدرك فهد الهاجري التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وفي الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع استقبل سعيد القادم من ساحل العاج كرة عرضية على صدره، وتابعها في شباك سطام الحسيني حارس السالمية.

ويتقدم الكويت بفارق نقطتين عن القادسية حامل اللقب الذي سحق خيطان 4-صفر اليوم.

وأنهى السالمية المسابقة في المركز السادس برصيد 43 نقطة بينما توقف رصيد خيطان عند 22 نقطة في المركز 12.

وفي مباراة أخرى فاز الفحيحيل 7-2 على الساحل.

وكان رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة فواز الحساوي، قد أعلن أنه سيتم تتويج نادي الكويت رسمياً بلقب الدوري، في حال فوزه على السالمية في آخر جولات المسابقة.

وقال الحساوي عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "تم تحديد جلسة للإشكال اليوم المقدم من الحكومة وتم رفضه، وبالتالي عودة النقاط الثلاث لنادي الكويت".

وأضاف الحساوي: "استمرارا لتنفيذ الحكم تم إخطارنا رسمياً من قبل الهيئة العامة للرياضة بكتاب رسمي باعتماد النقاط وعودتها لنادي الكويت".

واختتم الحساوي حديثه: "وبما أن الاتحاد هو جهة تنفيذية للقرارات، فسوف نقوم بتطبيق القرار تنفيذاً لحكم المحكمة والكتاب المرسل من الهيئة العامة للرياضة".