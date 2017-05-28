عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة عربية

هروب كوليبالي يعيد عماد متعب إلى قائمة الأهلي

المصدر: العربية.نت
الأهلي في طريقه إلى التتويج بلقب الدوري المصري
رابط مختصر

عاد المهاجم المخضرم عماد متعب الى قائمة الأهلي المصري بعد غياب طويل، عندما المدرب حسام البدري الى التشكيلة المرشحة لخوض المباراة المحلية المقبلة للنادي امام مصر للمقاصة يوم الاثنين في ختام الجولة 30 من دوري مصر الممتاز لكرة القدم.

وكان الجهاز الفني للأهلي متصدر وبطل الدوري المصري استبعد متعب من التشكيلة الاساسية ليكون بديلا للاعب ساحل العاج سليماني كوليبالي الذي سافر في الأسبوع الماضي إلى لندن دون إذن من النادي ولم يعد حتى الآن.

ويتصدر الأهلي الدوري المصري برصيد 75 نقطة وبفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه مصر للمقاصة.

ويحتاج الأهلي إلى نقطة التعادل مع مصر المقاصة ليتوج رسميا بلقب الدوري الممتاز للمرة 39 طوال تاريخه والثانية على التوالي.

كلمات دالّة

#عماد متعب, #الأهلي المصري, #كوليبالي, #حسام البدري

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر