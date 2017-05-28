هروب كوليبالي يعيد عماد متعب إلى قائمة الأهلي

عاد المهاجم المخضرم عماد متعب الى قائمة الأهلي المصري بعد غياب طويل، عندما المدرب حسام البدري الى التشكيلة المرشحة لخوض المباراة المحلية المقبلة للنادي امام مصر للمقاصة يوم الاثنين في ختام الجولة 30 من دوري مصر الممتاز لكرة القدم.



وكان الجهاز الفني للأهلي متصدر وبطل الدوري المصري استبعد متعب من التشكيلة الاساسية ليكون بديلا للاعب ساحل العاج سليماني كوليبالي الذي سافر في الأسبوع الماضي إلى لندن دون إذن من النادي ولم يعد حتى الآن.



ويتصدر الأهلي الدوري المصري برصيد 75 نقطة وبفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه مصر للمقاصة.



ويحتاج الأهلي إلى نقطة التعادل مع مصر المقاصة ليتوج رسميا بلقب الدوري الممتاز للمرة 39 طوال تاريخه والثانية على التوالي.