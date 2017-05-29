تونس تبدأ معسكرها الإعدادي لموقعة "الفراعنة"

بدأ منتخب تونس معسكره التدريبي استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام نظيره المصري، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة العاشرة من تصفيات كأس إفريقيا للأمم بالكاميرون 2019.

وتجمع 20 لاعبا في المعسكر التدريبي تحت إشراف المدرب نبيل معلول حيث يجري الفريق مساء يوم الاثنين حصة تدريبية في الملعب الفرعي لاستاد رادس الذي سيحتضن اللقاء يوم 11 يونيو.

ويخضع محمد علي اليعقبوي مدافع ريزسبور التركي وأسامة الحدادي لاعب ديجون الفرنسي إلى تدريبات منفردة للتأهيل بسبب الإصابة قبل الانضمام لباقي اللاعبين.

وينضم اليوم الاثنين إلى القائمة ديلان برون لاعب نيور الفرنسي الناشط في دوري الدرجة الثانية، وسيام بن يوسف لاعب كان الفرنسي، وكريم لعريبي لاعب تشيزينا الناشط في دوري الدرجة الثانية الإيطالي.