الأهلي يتعادل مع المقاصة ويحسم لقب الدوري المصري

توج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثانية على التوالي والتاسعة والثلاثين في تاريخه بعد تعادله مع ملاحقه المباشر مصر المقاصة 2 -2 يوم الاثنين على استاد السلام في المرحلة الثلاثين من المسابقة.



وتقدم النيجيري جونيور أغايي بهدف للأهلي في الدقيقة 23 بعد خطأ فادح من مهاجم المقاصة بولان فوافي. وأضاف وليد سليمان الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 63 بعدما ضغط أغايي على دفاع المقاصة وسدد باتجاه المرمى لكن الحارس أحمد مسعود أبعد الكرة لتصل إلى سليمان الذي سدد دون عناء في الشباك.



ورد أحمد الشيخ المعار من الأهلي بهدف لمصر المقاصة في الدقيقة 71 من ضربة جزاء ثم سجل الغاني جون أنطوي المعار هو الأخر من الأهلي هدف التعادل للمقاصة في الدقيقة 74.



وحقق الأهلي اللقب قبل أربع جولات من نهاية الموسم بعدما رفع رصيده في الصدارة إلى 76 نقطة بفارق 12 نقطة أمام المقاصة صاحب المركز الثاني، إذ يتفوق الأهلي على المقاصة في المواجهات المباشرة.



ويمتلك الأهلي ثاني أقوى خط هجوم هذا الموسم برصيد 53 هدفا بفارق ثلاثة أهداف خلف المقاصة صاحب أقوى خط هجوم، بينما يمتلك الأهلي أقوى خط دفاع حيث لم تهتز شباكه سوى تسع مرات.