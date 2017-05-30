الاتحاد المصري ينقل البطولة العربية إلى الإسكندرية

أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري عن نقل مباريات البطولة العربية للأندية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 يوليو المقبل وحتى الخامس من أغسطس القادم بالكامل إلى محافظة الإسكندرية .



وقال عامر حسين في تصريحات صحفية يوم الاثنين: اتحاد الكرة المصري يُفضل إقامة مباريات المجموعات الثلاثة للفرق المشاركة في البطولة بالإسكندرية، خاصة وأن اللقاءات ستشهد حضور الجماهير، واقامة المباريات بالاسكندرية سيسهل تأمين البطولة من حيث دخول الجماهير وخروجها واستقبال البعثات المختلفة .



وسحبت قرعة البطولة العربية مطلع الشهر الجاري حيث يشارك بها 12 فريقا تم تقسيمهم الى ثلاث مجموعات تضم في الأولى الأهلي المصري، الفيصلي الأردني ، نصر حسين داي الجزائري والوحدة الإماراتي. بينما في الثانية كلاً من الزمالك المصري، الفتح الرباطي المغربي، النصر السعودي والعهد اللبناني وفي الثالثة المريخ السوداني، الهلال السعودي، النفط العراقي والترجي التونسي.

